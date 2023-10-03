"Доверие, мягко говоря, пошатнулось" — глава МИД Польши объяснил, почему не приехал в Киев на Совет МИД ЕС

«Мое отсутствие является частично выражением этого. Доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось», — заявил Збигнев Рау в эфире Polsat News

- В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период экономического спада, - сказал Збигнев Рау. В «Госте событий» он прокомментировал отношения Киева и Варшавы.