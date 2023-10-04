Страны НАТО уже "видят дно" в собственных запасах вооружений, поэтому дальнейшие поставки Украине должны идти за счет нового производства. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности, пишет УНИАН со ссылкой на BBC.

По его словам, десятилетия недостаточных инвестиций в военно-промышленный комплекс НАТО привели к тому, что страны-партнеры были вынуждены поставлять Украине оружие из арсеналов собственных армий, но сейчас их склады боеприпасов уже наполовину пусты.

Бауэр отметил, что стратегия военного производства "just-in-time, just-enough" (в нужный момент, в нужном количестве, без избыточных запасов), которая доминировала на Западе в течение последних 30 лет, не годится для военного времени. "Нам нужны большие объемы", - заявил адмирал, объясняя необходимость наращивания работы ВПК.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи согласился, что модель just-in-time, just-enough "определенно не работает, когда нужно быть готовым к завтрашнему бою".

"Мы не можем остановиться только потому, что наши запасы выглядят несколько скудными. Мы должны держать Украину в борьбе сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и послезавтра. И если мы остановимся, это не значит, что Путин автоматически остановится", – заявил Хиппи и отметил, что НАТО должно поставлять оружие Украине сразу с конвейера и одновременно восстанавливать собственные запасы.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что для Европы жизненно важно привести свою оборонно-промышленную базу в форму, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. "Здесь мы извлекли несколько тяжелых уроков по масштабам и объемам, по крайней мере, когда речь идет об артиллерийских боеприпасах", – сказал он.

Тем временем в Пентагоне предупредили, что ранее выделенное финансирование американской помощи Украине уже на грани исчерпания. Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в распоряжении Белого дома на это остается 1,6 миллиарда долларов, поэтому важно, чтобы Конгресс одобрил следующий раунд финансирования.

"Нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы обеспечить отсутствие перебоев в нашей поддержке. Как сказал (министр обороны Ллойд) Остин в субботу, мы призываем Конгресс выполнить обязательства Америки по оказанию срочно необходимой помощи народу Украины, когда он борется, чтобы защитить свою собственную страну против сил тирании", – цитирует пресс-секретаря CNN.

По словам Сингх, эти оставшиеся 1,6 миллиарда долларов будут потрачены в зависимости от текущих приоритетов ВСУ – на ПВО, артиллерию, средства разминирования.

Западная помощь Украине - последние новости

Как сообщалось, президент США Джо Байден провел переговоры с партнерами и союзниками, чтобы заверить их, что США продолжат помогать Украине в борьбе против российского агрессора. Такие заверения понадобились из-за того, что в субботу Конгресс США утвердил временный бюджет, в котором вообще не было расходов на поддержку Украины.

Между тем проблемы возникают на горизонте не только со стороны Вашингтона. Как пишет The Guardian, постепенная усталость от расходов на поддержку Украины растет и в других странах Запада. В частности, в Великобритании.