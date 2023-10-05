1:16 - 25-го сентября в резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Заседание возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

2:39 - 28-29-го сентября, в 29-ю годовщину обретения мощей преподобного Кукши Одесского, в нашей епархии состоялись торжественные богослужения. Возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви.

6:54 - 27-го сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.

8:48 - В ходе визита в южные районы Одесской епархии на минувшей неделе наш архипастырь митрополит Агафангел совершил чин освящения храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Огородное Болградского района. Действия, совершаемые при освящении храма, имеют таинственное знаменование и древнее происхождение.

11:22 - В мае далекого 2010-го года вышел в свет первый выпуск Телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в эфире уже семисотый(!) выпуск нашей программы. Христианское желание поделиться с ближним благой вестью о Спасителе, возникшее в верующих сердцах создателей проекта не могло не войти в резонанс с активной деятельностью и всяческой поддержкой миссионерства со стороны правящего архиерея одесской епархии – Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела. Именно благодаря его благословению, молитве, совету и наставлению, а также умению проницательно обозревать ситуацию на много шагов вперед, долгожданный выпуск вышел тогда в эфир. Передача была задумана для того, чтобы делиться духовной благодатной радостью о Воскресшем Спасителе и об основанной им две тысячи лет назад Церкви, Которая за Свою долгую и ныне продолжающуюся историю на земле терпела и продолжает терпеть то почет и уважение, то клевету и унижение. Поскольку программа «ТЕО» - новостийная и миссионерская передача Церкви, то, соответственно, и она за свои тринадцать лет жизни успела как побывать на гребне волны похвалы и одобрения, так и под накрывающими ее штормовыми волнами критики и непонимания. Передача была задумана для того, чтобы нести вечное, а не что-то временное и подстраивающееся под угоду постоянно меняющихся вкусов людей. Поэтому журналисты проекта стараются помнить слова, сказанные Христом Своим апостолам и всей Церкви: «…раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.» (Ин.15, 20). Идея проекта состояла не в человекоугодии и тщеславии, в надежде собрать побольше количество одобрения и лайков, а в том, чтобы отдельный человек (хотя бы даже и один), не отходя от экрана телевизора или компьютера, переключая разные программы и включив что-то церковное, смог задуматься о смысле своей жизни, о своей душе, своих промахах и ошибках, и воздохнув, обратиться к Спасителю, возможно, с первой молитвой в своей жизни: «Господи, если ты есть и если ты меня слышишь, прости меня, не оставь меня – помяни меня во Царствии Своем!». По евангельским притчам о блудном сыне и заблудшей овце обретение смысла жизни хотя бы одним человеком уже является достаточным основанием как для существования и многолетних трудов проекта «ТЕО», так и для всей двухтысячелетней истории Церкви. А сколько людей откликнется на зов совести, кроткий голос Божий в своем сердце, это одному Богу и известно. Церковь же, а вместе с ней и миссионерские передачи продолжают трудиться и быть лишь орудиями во всеблагом деле Спасителя.