Депутатов одесского областного совета, которые не ходят на заседание комиссии по здравоохранению, заменят. Из-за них не могут получить бюджетную помощь на лечение две сотни пациентов с тяжелыми диагнозами.
Источник: депутат облсовета Юлия Чухало в Фейсбук.
Подробности: Речь идет о депутатах от запрещенной ОПЗЖ и "Партии Шария", которые находятся за границей. Стоит сказать, что около 200 жителей Одесской области с тяжелыми диагнозами не могут получить бюджетную помощь на лечение из-за проблем в процедуре работы Одесского областного совета. Все из-за депутатов-удаленщиков, которым запретили голосовать онлайн.
Подковёрная возня по замещению неугодных депутатов идет достаточно давно, просто сейчас этот процесс вылез наружу. Так, к сожалению, выглядит банальная борьба за власть и за распределение оставшегося ресурса, отметил наш источник в облсовете.