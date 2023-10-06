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Сьогодні, 20:00

В одеській облраді замінять депутатів, які не ходять на засідання

Категорія: Новини / Політика

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Речь идет о депутатах от запрещенной ОПЗЖ и "Партии Шария"

Депутатов одесского областного совета, которые не ходят на заседание комиссии по здравоохранению, заменят. Из-за них не могут получить бюджетную помощь на лечение две сотни пациентов с тяжелыми диагнозами.

Источник: депутат облсовета Юлия Чухало в Фейсбук.

Подробности: Речь идет о депутатах от запрещенной ОПЗЖ и "Партии Шария", которые находятся за границей. Стоит сказать, что около 200 жителей Одесской области с тяжелыми диагнозами не могут получить бюджетную помощь на лечение из-за проблем в процедуре работы Одесского областного совета. Все из-за депутатов-удаленщиков, которым запретили голосовать онлайн.

Цитата: "Направили проект решения на следующую сессию, где двух депутатов от ОПЗЖ и Шария заменяют одним другим депутатом от запрещенной ОПЗЖ - Аносова Андрея. Он раньше был в нашей комиссии, но потом исключила и включили другого. Теперь кворум на комиссию будет 5 депутатов, а не 6. Общий состав комиссии – 9 депутатов".

Подковёрная возня по замещению неугодных депутатов идет достаточно давно, просто сейчас этот процесс вылез наружу. Так, к сожалению,  выглядит банальная борьба за власть и за распределение оставшегося ресурса, отметил наш источник в облсовете.


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