Государственная налоговая служба мониторит социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении ГНС.

В информации отмечается, что отдельные продавцы пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты проводят через банковские карты физических лиц, что запрещено законодательством.

ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры по реагированию, в том числе налоговые проверки.

В противном случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, посредством своих территориальных органов.

Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 установлены нередкие случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

В ГНС также напомнили, что за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

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