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Сьогодні, 18:00

Антимонопольний дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію, але засекретив на скільки

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы относительно соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваются эквайером в пользу эмитента в Украине. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются в соответствии с дополнительным соглашением № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.

В то же время материалы к рассмотрению этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли. “Материалы с ограниченным доступом”, — отметили  в АМКУ.


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