Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы относительно соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваются эквайером в пользу эмитента в Украине. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются в соответствии с дополнительным соглашением № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.

В то же время материалы к рассмотрению этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли. “Материалы с ограниченным доступом”, — отметили в АМКУ.





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