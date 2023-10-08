Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву: группировка заявила, что это ответ на атаку Израиля по сектору Газа. Несколькими часами ранее израильская армия разрушила 14-этажную башню "Палестина", в которой находились как обычные квартиры, так и офисы, связанные с боевиками ХАМАС и "Исламского джихада". Жителей предупредили за 10 минут, они успели эвакуироваться.

Удар по палестинскому анклаву стал в свою очередь ответом на действия ХАМАС: утром в субботу сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет, заявили в Иерусалиме. Атака стала крупнейшей за последние 50 лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны" и призвал жителей сектора Газа "сейчас же" уезжать оттуда, так как армия Израиля задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС и "отомстить за этот черный день". "Все места, к которым имеет отношение ХАМАС, будут уничтожены", — сказал он.

Нетаньяху также предложил лидерам оппозиции создать экстренное правительство национального единства.

Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу — Израиль обеспечивал примерно 2/3 потребностей сектора в электроэнергии. В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль.

В Иерусалиме заявили, что в результате атаки были убиты более 200 израильтян, более 1400 ранены, десятки людей захвачены в заложники. В то время как Минздрав Палестины сообщает о как минимум 230 погибших палестинцах и более чем 1700 получивших ранения.