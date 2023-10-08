Балта приветствует новый орган в костеле Святого Станислава после 93 лет паузы. Местные представители католической общины получили итальянский инструмент, который оживляет этот исторический храм.

Концерт органной музыки поразил слушателей, положив начало серии подобных мероприятий для общины Святого Станислава.

Справка:

Город Балта вырос в юго-восточной части Подолья на реке Кодыма, на рубеже XVII и XVIII веков. Граница между Речью Посполитой и Порта Оттаманской состояла из двух частей. Правобережная называлась Балта и относилась к владениям крымских татар. Левобережная – Юзефград носила имя своего основателя князя Юзефа Любомирского, который построил тут небольшой замок, и относилась к Польше. Возле него и образовалось поселение.

В 60-е годы XVIII века в Юзефграде заселились армяне, ушедшие от преследования с Крыма, и основали свою общину. Сооружение костела для армян, признавших главенство Папы римского, осуществилось благодаря их хорошим отношениям с владельцем Юзефграда – в то время уже со Станиславом Любомирским, который выделил средства на его строительство.

В документах от 01.09.1765 года указано, что костел должен носить имя святого Станислава – краковского епископа-мученика.