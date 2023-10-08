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Сьогодні, 16:00

Інститут нацпам'яті хоче дискутувати, чи "потрібний Бабин Яр після Бучі"

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Дно пробито окончательно, считают нардепы.

Украинцев пригласили 11 октября посетить выставку "Бабий Яр: Зеркала смерти", где Украинский институт нацпамяти открывает дискуссию "Нужен Бабий Яр после Бучи?".

Источник: анонс Института.

Подробности: Участникам дискуссии предложили тему, оставит ли опыт российско-украинской войны место для памяти о трагедиях ХХ ст., и способна ли память о трагедиях прошлого пережить нынешнюю войну. Дискутировать собираются как сотрудники Института (глава которого Антон Дробович спозиционировал себя в качестве философа), так и все гости мероприятия, а трансляцию мероприятия проведет телеканал "Эспрессо".

Реакция: На предложение уже отозвался народный депутат Макс Бужанский. Он говорит, что поражен, и считает, что "Институт национальной намяти окончательно  пробил дно". Нардеп напоминает, что в этом году 90 лет трагедии Голодомора, поэтому предлагает "обойтись как-то без дискуссии".


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