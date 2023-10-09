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1:32 - В день чествования иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Целительница», 1-го октября, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил праздничную Божественную литургию в одноименном новосозданном женском монастыре в селе Холодная Балка Одесского района.

3:46 - 4-го октября, в день обретения мощей митрополита Димитрия Ростовского, соборное богослужение в храме, посвященном святителю, возглавил одесский архипастырь митрополит Агафангел. Благодарные клир и паства храма на 2-м Христианском кладбище торжественно встретили Высокопреосвященнейшего Владыку.

6:39 - 30-го сентября, в день памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в селе Корсунцы Южненского благочиния. После богослужения архиепископ Диодор поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником и пожелал скорейшего мира и согласия нашей многострадальной Украине и ее народу. В этот же день престольный праздник отметил приход в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии во главе с настоятелем протоиереем Андреем Терзи-Руссу в Сахарном поселке Одессы.

7:45 - В пострадавшем от ракетного удара Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы продолжаются восстановительные работы. На минувшей неделе устанавливали главные входные двери и разбирали часть кровли, где оказалась поврежденной кирпичная кладка. Как подчеркнул помощник настоятеля собора, все ремонтные работы в Преображенском кафедральном соборе ведутся исключительно за счет пожертвований и средств, собранных Одесской епархией.

10:38 - Всемирный день учителей был учрежден в 1994-м году и отмечается 5-го октября в более, чем 100-а странах мира – наряду с отдельным национальным Днем учителя. Студенты Одесской духовной семинарии подготовили видеопоздравление с праздником для преподавателей родной духовной школы.

12:47 - «Когда мы живем со Христом? Когда живем согласно Его Евангелию, и в Его Церкви. Ведь в Церкви не только Его Евангелие, но и Сам Он, со всеми Своими совершенствами и добродетелями. Церковь есть вечноживое Тело Богочеловека Христа… В нее вступают посредством священных Таинств, в ней пребывают посредством святых добродетелей… Господь наш Иисус Христос пребывает непрерывно в этом мире с Церковью. Он пребывает и с каждым членом Церкви на протяжении всех веков… Он оставил нам всего Себя в Церкви и постоянно дает нам всего Себя, чтобы могли и мы жить в этом мире согласно тому, как Он жил». Так давайте же откроем свои сердца для Господа и достойно примем Дорогого Гостя, чтобы и в будущем быть со Христом в вечном блаженстве невечернего Царства.







