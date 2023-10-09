Нацбанк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, которые были временно ослаблены, в частности о признании банком дефолта должника. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 31 октября 2023 года восстанавливаются отдельные требования положения об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2016 года №351 (с изменениями).

Соответственно, восстанавливаются требования о признании банком дефолта должника, если должник уплатил долг в объеме меньше чем объем доходов, признанный банком, или произошло уменьшение процентной ставки по кредиту более чем на 30% от первоначальных условий договора, что не вызвано изменением рыночных условий.

В то же время вводятся дополнительные признаки дефолта должников — юридических лиц, активы которых оцениваются на индивидуальной основе.

К таким признакам относятся:

значительное повреждение или уничтожение имущества, необходимого для осуществления должником операционной деятельности;

расположение всего или значительной части бизнеса должника на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ;

потеря рынков сбыта или способности осуществлять деятельность;

финансовое состояние должника, свидетельствующее о его неспособности обеспечивать выполнение обязательств по уплате процентов перед всеми банками-кредиторами и другими кредиторами — финансовыми учреждениями.

“Банки начнут учитывать введенные признаки дефолта должников при осуществлении оценки кредитного риска, начиная с 31 октября 2023 года. Соответствующие признаки должны быть отражены в системах управления проблемными активами банков”, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 2024 года возобновляется действие требований по обновлению и представлению банками в НБУ планов восстановления деятельности банков и банковских групп.

Обновленные планы восстановления деятельности банки должны подать регулятору до 1 октября 2024 года.





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