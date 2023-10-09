За жилищно-коммунальное хозяйство в Одессе вместо уволенного на прошлой неделе Дмитрия Жемана временно будет отвечать Александр Филатов.



Источник: пресс-служба Одесской мэрии.



Подробности: Согласно распоряжению городского совета, Филатов будет отвечать за благоустройство города, топливно-энергетический комплекс, охрану окружающей среды и развитие всех видов экологически чистого общественного электротранспорта. Отметим, Филатова назначили выполнять обязанности заместителя Труханова относительно деятельности исполнительных органов власти в декабре 2022 года. А в мае депутаты согласовали его кандидатуру как полноценного заместителя мэра. Еще Филатов выполняет обязанности директора департамента земельных ресурсов Одесского городского совета.