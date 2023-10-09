Брюссель "немедленно" приостановил все выплаты палестинским властям из общего бюджета ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Оливер Вархейи назвал это ответом на военное нападение ХАМАС на Израиль.
По его словам, этот шаг повлияет на все платежи и все проекты. Кроме того, все новые бюджетные ассигнования, в том числе на 2023 год, будут отложены «до дальнейшего уведомления», добавил комиссар.
ЕС традиционно был основным поставщиком гуманитарной и финансовой помощи Западному Берегу, который частично управляется Палестинской автономией и президентом Махмудом Аббасом. Эта поддержка идет на основные услуги, такие как здравоохранение, социальная помощь, зарплаты госслужащим и проекты развития в сфере «государственного строительства».
В сектор Газа деньги направляются через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Израиль имеет право на «самооборону»
Ранее в понедельник высокопоставленные представители ЕС не смогли подтвердить, будет ли блок рассматривать вопрос о приостановке помощи в целях развития, но подтвердили свою непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону.
Эти заявления прозвучали после того, как в ответ на внезапное нападение в субботу ХАМАС на Израиль, его министр иностранных дел объявил о полной блокаде сектора Газа, включая прекращение поставок продовольствия, воды и электричества в палестинский анклав.
Стано воздержался от подтверждения того, что ответные авиаудары Израиля, в результате которых, по оценкам ООН, были вынуждены покинуть свои дома 123 тыс палестинцев, рассматриваются Евросоюзом как законная форма самообороны в соответствии с международным правом.
Лидеры ЕС резко осудили крупномасштабное нападение на Израиль со стороны ХАМАС, который Союз считает террористической организацией, и призвали защитить мирных жителей и освободить заложников.
Министры иностранных дел стран Евросоюза, многие из которых в настоящее время находятся в Маскате, Оман, на совместном заседании ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива, соберутся во вторник на внеочередное заседание, чтобы отреагировать на обострение арабо-изральского конфликта.
Правительства ЕС также усиливают меры безопасности вокруг ключевых еврейских объектов, опасаясь роста антисемитских вылазок по мере усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Евросоюз выражает твердую поддержку Израиля с тех пор, как исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, застала израильские власти врасплох своим беспрецедентным вторжением.
ХАМАС и «Хезболлах» могут объединить силы
Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Хью Ловатт сказал Euronews, что решение Европы принять чью-либо сторону в конфликте может оказаться опасным. «Европейцы должны поддержать право Израиля на самооборону, но требовать за этого действовать в соответствии с международным правом», - объяснил он.
«Предоставляя Израилю карт-бланш, как сейчас, возможно, делают европейцы, они рискуют получить опасный и контрпродуктивный результат». Ловатт также считает, что Евросоюзу необходимо тесно сотрудничать с арабскими государствами, которые могут стать посредниками в конфликте.
Попытки посредничества
В начале сентября ЕС выступил с новой инициативой по возобновлению израильско-палестинских мирных переговоров в сотрудничестве с Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией. Усилия были сосредоточены на достижении так называемого решения на основе принципа «двух государств».
В понедельник главный дипломат ЕС встретится в Маскате с министрами стран Персидского залива, которые могут сыграть ключевую роль в возможном посредничестве. Недавние переговоры при поддержке США о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на американо-саудовское оборонное соглашение породили надежды на деэскалацию.