Евросоюз приостанавливает все платежи палестинским властям, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Брюссель поддержал право израильтян на самооборону.

Брюссель "немедленно" приостановил все выплаты палестинским властям из общего бюджета ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства. Оливер Вархейи назвал это ответом на военное нападение ХАМАС на Израиль.

«Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия ставит на пересмотр весь свой портфель на нужды развития этих получателей на общую сумму 691 млн евро», - написал Вархейи в X (бывшем Twitter).

По его словам, этот шаг повлияет на все платежи и все проекты. Кроме того, все новые бюджетные ассигнования, в том числе на 2023 год, будут отложены «до дальнейшего уведомления», добавил комиссар.

«Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Разжигание ненависти, насилия и прославление террора отравили умы слишком многих людей, - отметил Вархеи. - Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас».

ЕС традиционно был основным поставщиком гуманитарной и финансовой помощи Западному Берегу, который частично управляется Палестинской автономией и президентом Махмудом Аббасом. Эта поддержка идет на основные услуги, такие как здравоохранение, социальная помощь, зарплаты госслужащим и проекты развития в сфере «государственного строительства».

В сектор Газа деньги направляются через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Израиль имеет право на «самооборону»

Ранее в понедельник высокопоставленные представители ЕС не смогли подтвердить, будет ли блок рассматривать вопрос о приостановке помощи в целях развития, но подтвердили свою непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону.

«Израиль имеет право защищать себя, свою территорию и свой народ в соответствии с международным правом, - заявил в понедельник днем пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. - С другой стороны, также важно, чтобы от этого не страдали палестинцы".

Эти заявления прозвучали после того, как в ответ на внезапное нападение в субботу ХАМАС на Израиль, его министр иностранных дел объявил о полной блокаде сектора Газа, включая прекращение поставок продовольствия, воды и электричества в палестинский анклав.

Стано воздержался от подтверждения того, что ответные авиаудары Израиля, в результате которых, по оценкам ООН, были вынуждены покинуть свои дома 123 тыс палестинцев, рассматриваются Евросоюзом как законная форма самообороны в соответствии с международным правом.

Лидеры ЕС резко осудили крупномасштабное нападение на Израиль со стороны ХАМАС, который Союз считает террористической организацией, и призвали защитить мирных жителей и освободить заложников.

Министры иностранных дел стран Евросоюза, многие из которых в настоящее время находятся в Маскате, Оман, на совместном заседании ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива, соберутся во вторник на внеочередное заседание, чтобы отреагировать на обострение арабо-изральского конфликта.

Правительства ЕС также усиливают меры безопасности вокруг ключевых еврейских объектов, опасаясь роста антисемитских вылазок по мере усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Евросоюз выражает твердую поддержку Израиля с тех пор, как исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, застала израильские власти врасплох своим беспрецедентным вторжением.

ХАМАС и «Хезболлах» могут объединить силы

Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Хью Ловатт сказал Euronews, что решение Европы принять чью-либо сторону в конфликте может оказаться опасным. «Европейцы должны поддержать право Израиля на самооборону, но требовать за этого действовать в соответствии с международным правом», - объяснил он.

«Полномасштабное наземное вторжение и непропорциональные атаки, нацеленные на палестинское гражданское население, будут иметь далеко идущие и дестабилизирующие последствия как для израильтян, так и для палестинцев, в том числе за счет усиления и расширения поддержки палестинского вооруженного сопротивления и увеличения риска вступления в конфликт группировки «Хезболлах», - добавил Ловатт.

«Предоставляя Израилю карт-бланш, как сейчас, возможно, делают европейцы, они рискуют получить опасный и контрпродуктивный результат». Ловатт также считает, что Евросоюзу необходимо тесно сотрудничать с арабскими государствами, которые могут стать посредниками в конфликте.

«Европейцы должны работать с теми, кто имеет определенное влияние на ХАМАС, особенно с Египтом и Катаром, чтобы аналогичным образом предостеречь против преследований и задержаний израильских гражданских лиц, что также противоречит исламским законам», - сказал он.

Попытки посредничества

В начале сентября ЕС выступил с новой инициативой по возобновлению израильско-палестинских мирных переговоров в сотрудничестве с Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией. Усилия были сосредоточены на достижении так называемого решения на основе принципа «двух государств».

В понедельник главный дипломат ЕС встретится в Маскате с министрами стран Персидского залива, которые могут сыграть ключевую роль в возможном посредничестве. Недавние переговоры при поддержке США о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на американо-саудовское оборонное соглашение породили надежды на деэскалацию.

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