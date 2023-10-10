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Учора, 20:00

Усі українські активи Фрідмана опинилися під арештом. Серед них – мобільний оператор

Категорія: Новини / Економіка та фінанси


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Суд арестовал все корпоративные права российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, включая "предприятия мобильной связи". Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.

Конкретные названия предприятий правоохранительные органы не называют, ограничиваясь описанием.

"Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод", – говорится в сообщении СБУ.

Стоимость активов оценивается в 17 млрд грн, всего речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях.

Арест наложен, чтобы Фридман и его бизнес-партнеры не переписали на подставных лиц.

Фридман, Авен и Косогов ранее владели одним из крупнейших банков Украины – Сенс Банком, но его уже национализировали в июле 2023 года.

Кроме банка, россияне опосредованно владеют одним из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины IDS (выпускает минеральную воду под брендами Моршинская, Миргородская), долей в компании Киевстар, а через него – медицинской системой Helsi.mi.

"Моршинская" и "Миргородская" контролируются россиянами через кипрскую International Distribution Systems Limited. В IDS Ukraine утверждают, что у подсанкционных россиян нет мажоритарной доли в компании.

У Киевстара тоже сложная структура собственности. Он входит в группу Veon, где 47,9% акций принадлежит инвестиционной компании LetterOne, основанной россиянами во главе с Фридманом.

ОБНОВЛЕНО 8 октября. Пресс-служба Киевстара сообщила, что арест активов Фридмана не влияет на работу компании.

"Подсанкционное лицо не является конечным бенефициарным владельцем Киевстара, никоим образом не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды. Указанное подсанкционное лицо является миноритарным акционером люксембургской компании LetterOne, которая является миноритарным акционером международной телеком-группы VEON. Еще в феврале 2022 года он был отстранен от любых управленческих или бизнес-процессов в LetterOne и VEON, а его активы в компании LetterOne заморожены в соответствии с финансовыми санкциями США и Великобритании", — говорится в комментарии компании.
  • Фридмана в Украине подозревают в отмывании $1,2 млн и 1,93 млн евро (вместе – около 100 млн грн в эквиваленте) и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка, который Украина национализировала в июле 2023 года.
  • Следствие считает, что Фридман вместе с компаньонами-россиянами якобы пытался вывести из Украины активы на сумму более 1 млрд грн, чтобы они не попали под санкции.
Источник LIGA.Бизнес 



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