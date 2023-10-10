Суд арестовал все корпоративные права российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, включая "предприятия мобильной связи". Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.
"Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод", – говорится в сообщении СБУ.
Стоимость активов оценивается в 17 млрд грн, всего речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях.
Арест наложен, чтобы Фридман и его бизнес-партнеры не переписали на подставных лиц.
Фридман, Авен и Косогов ранее владели одним из крупнейших банков Украины – Сенс Банком, но его уже национализировали в июле 2023 года.
Кроме банка, россияне опосредованно владеют одним из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины IDS (выпускает минеральную воду под брендами Моршинская, Миргородская), долей в компании Киевстар, а через него – медицинской системой Helsi.mi.
"Моршинская" и "Миргородская" контролируются россиянами через кипрскую International Distribution Systems Limited. В IDS Ukraine утверждают, что у подсанкционных россиян нет мажоритарной доли в компании.
У Киевстара тоже сложная структура собственности. Он входит в группу Veon, где 47,9% акций принадлежит инвестиционной компании LetterOne, основанной россиянами во главе с Фридманом.
ОБНОВЛЕНО 8 октября. Пресс-служба Киевстара сообщила, что арест активов Фридмана не влияет на работу компании.
- Фридмана в Украине подозревают в отмывании $1,2 млн и 1,93 млн евро (вместе – около 100 млн грн в эквиваленте) и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка, который Украина национализировала в июле 2023 года.
- Следствие считает, что Фридман вместе с компаньонами-россиянами якобы пытался вывести из Украины активы на сумму более 1 млрд грн, чтобы они не попали под санкции.