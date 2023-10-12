Новый отопительный сезон в Одесской области начнется ориентировочно 1 ноября. Но окончательная дата зависит от погодных условий.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Подробности: Он сообщил, что к работе в осенне-зимний период подготовлено 1315 котельных, 1908 км тепловых сетей, 248 объектов водоснабжения, 8867 многоквартирных жилых домов, 489 детских садов, 623 учебных заведения, 399 заведений здравоохранения. Заготовлено около 50 тысяч тонн посыпочного материала. Также 321 единица специализированной техники готова к работе.

Более детально: В регионе продолжается процесс перевода котельных на альтернативные виды топлива. Каждая 10 Гкал в регионе производится уже вне зависимости от наличия природного газа. По словам Кипера, объекты централизованного водоснабжения обеспечены генераторами на 86%, котельные централизованного теплоснабжения – на 97%.





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