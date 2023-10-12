Интервью с Фикретом Шабановым:

00:00 Заявление Зеленского о выборах. Рамштайн

2:25 Судьба Украины предначертана 3:36 Задачи Путина к 2025 году: угроза пяти украинским областям

5:08 Все решит Стамбул-2

7:05 Финансирование Украины 8:30 Франция и Англия договорились. Украину отдали Ватикану

11:15 Ворота в Африку

12:15 Первая сделка по разделу мира СОСТОЯЛАСЬ!

14:50 Последняя война в Европе

17:45 Южно-украинская республика и польские войска

20:50 Обратный отсчет человечества

22:30 Фантомные боли империй

24:20 Столкновение цивилизаций и обман украинцев

25:40 Война в Израиле. США - инструмент

27:15 Проект Шломо сворачивают

29:35 Три полюса арабов

31:40 Глобальная война

33:15 Жертвы для разжигания войны

34:11 Война против Ирана. Роль Хамас

36:30 Раздел в ЧЕТЫРЕ руки до 2035 года

40:00 Война на Ближнем Востоке

42:40 Подготовка Израиля

43:40 Война смыслов. Сектор Газа

46:25 Деньги, вода и ресурсы

48:50 Антиизраильский кейс. Мечеть Аль-Акса

52:00 Освобождение региона от Израиля

55:15 Система миропорядка рушится

59:20 Китай и США договорились!

1:04:00 Второй вариант Стамбула

1:06:25 Управление долгами Украины

1:09:30 Расширение Европы

1:13:00 Наступление РФ на Востоке

1:15:35 Политическое наступление