Интервью с Фикретом Шабановым:
00:00 Заявление Зеленского о выборах. Рамштайн
2:25 Судьба Украины предначертана 3:36 Задачи Путина к 2025 году: угроза пяти украинским областям
5:08 Все решит Стамбул-2
7:05 Финансирование Украины 8:30 Франция и Англия договорились. Украину отдали Ватикану
11:15 Ворота в Африку
12:15 Первая сделка по разделу мира СОСТОЯЛАСЬ!
14:50 Последняя война в Европе
17:45 Южно-украинская республика и польские войска
20:50 Обратный отсчет человечества
22:30 Фантомные боли империй
24:20 Столкновение цивилизаций и обман украинцев
25:40 Война в Израиле. США - инструмент
27:15 Проект Шломо сворачивают
29:35 Три полюса арабов
31:40 Глобальная война
33:15 Жертвы для разжигания войны
34:11 Война против Ирана. Роль Хамас
36:30 Раздел в ЧЕТЫРЕ руки до 2035 года
40:00 Война на Ближнем Востоке
42:40 Подготовка Израиля
43:40 Война смыслов. Сектор Газа
46:25 Деньги, вода и ресурсы
48:50 Антиизраильский кейс. Мечеть Аль-Акса
52:00 Освобождение региона от Израиля
55:15 Система миропорядка рушится
59:20 Китай и США договорились!
1:04:00 Второй вариант Стамбула
1:06:25 Управление долгами Украины
1:09:30 Расширение Европы
1:13:00 Наступление РФ на Востоке
1:15:35 Политическое наступление