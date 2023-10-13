



Интервью с @DmitryKorneychuk Телеграм: https://t.me/DmitryKorneychuk00:00 Зеленский готовит отходные пути 2:00 Два варианта выборов в Украине 4:05 В США не заинтересованы во втором сроке Зеленского 5:15 План "Б": козёл отпущения. 8:30 Отношения с Байденом. Америка ДАВИТ! 11:30 Завершающая стадия войны 12:40 Войной в Израиле войну в Украине закончат 15:00 Хамас МЕШАЛ кукловодам 16:40 Путин отрабатывает! 18:40 Кулуарные игры с Ираном 20:00 Вопросы к Нетаньяху 24:25 Зачистка Сектора Газа и новая Палестина 31:30 Путин и Байден играют против Китая 34:20 Зеленский на Рамштайне 39:00 Поведение на самом деле ДРУГОЕ 43:15 Отвлечение внимания 47:10 Произвол ТЦК и дискредитация мобилизации 53:20 Дали ДОБРО на обсуждение фронта 58:35 100 млрд от Байдена 1:00:10 Игра Байдена в Конгрессе 1:04:15 Сроки всегда смещаются 1:06:20 Фактор Зеленского. Фактор выборов Путина 1:09:45 Корректировщики удара по селу Гроза 1:12:15 Отбеливание НАЧИНАЕТСЯ!