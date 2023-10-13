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Сьогодні, 14:00

ВВП ФРН у 2023 році скоротиться на 0,4%

Категорія: Новини / Видео

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Правительство Германии пересмотрело экономический прогноз на 2023 и 2024 годы. Власти страны объявили, что ожидают сокращения ВВП в текущем году на 0,4%.

Правительство Германии объявило, что ВВП страны в текущем году сократится на 0,4%, хотя весной прогнозировался рост.

В заявлении отмечается, что "последствия энергетического кризиса в сочетании низкими темпами глобальной экономики оказывают более сильное влияние", чем предполагалось ранее.

Германия - единственная страна "Большой семёрки", где наблюдается сокращение ВВП.

Во вторник Международный валютный фонд спрогнозировал, что крупнейшая экономика Европы сократится на 0,5%. В прошлом месяце группа ведущих немецких экономических аналитических центров прогнозировала падение на 0,6%.

Министерство экономики Германии заявило, что надеется на оживление в начале  будущего года, чему должно поспособствовать восстановление потребительского спроса. 

"Необходимая борьба с инфляцией" со стороны Европейского центрального банка, приведшая к повышению стоимости заимствований, стала одним из факторов, обусловивших трудности Германии, отмечается в сообщении немецкого правительства.

Правительство прогнозирует, что ВВП в 2024 году вырастет на 1,3% и на 1,5% в 2025 году, чему будет способствовать снижение инфляции. 

Согласно оценкам минэкономики ФРГ, в этом году рост цен в стране составит в среднем 6,1%, в следующем понизится до 2,6%, а в 2025-м - до 2%.




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