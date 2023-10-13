Украинцы смогут в приложении и на портале "Дія" увидеть каждый "пункт несокрушимости", а также имеющиеся там условия. Как передает УНИАН, об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который прокомментировал соответствующее решение Кабмина.
По его словам, сегодня в стране уже развернута сеть из 13-ти тысяч "пунктов несокрушимости", где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.
Также премьер отметил, что по состоянию на сегодня готовность отечественной энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%.
В ноябре 2022 года, в ответ не массированные ракетные удары российских оккупантов по украинским объектам критической инфраструктуры, в Украине возникли серьезные проблемы с электро-, тепло - и водоснабжением. Для решения этой проблемы в Украине развернули "пункты несокрушимости" - специально обустроенные места, где можно, в частности, согреться и подзарядить телефон.
Этой осенью и зимой также ожидаются массированные обстрелы россиянами объектов украинской энергетики.