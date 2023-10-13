Служба безопасности Украины и правоохранительные органы Румынии и Германии завершили многоэтапную спецоперацию по ликвидации масштабного канала контрабанды тяжелых наркотиков из Ирана в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате продолжавшихся более года комплексных мероприятий удалось не только перекрыть канал, но и задержать организатора наркотрафика в Румынии.

"Спецоперация началась еще в сентябре 2022 года, когда СБУ и Национальная полиция Украины задержали в Одессе двух иностранных наркокурьеров. Они пытались транзитом через Украину переправить в Западную Европу почти 186 кг иранского героина", - отмечают в СБУ.

Чтобы замаскировать "товар", злоумышленники утаили его в коробках с двойным дном, в которых перевозили 16 тонн фиников. Стоимость изъятой "партии" наркотиков достигала 11 млн. долларов США по ценам черного рынка.

"Тогда было установлено, что двое задержанных входят в состав мощной транснациональной наркогруппировки. И чтобы разоблачить его организатора, проживавшего в одной из стран ЕС, правоохранители провели дополнительные оперативные и следственные действия по взаимодействию с европейскими партнерами. Это позволило установить местонахождение главного фигуранта, задокументировать его преступные действия и задержать", – подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник разработал маршрут переправки наркотиков морским путем через Одесский порт, а после его блокады в связи с агрессией РФ использовал порты Румынии и перемещал груз в Украину по суше.

В настоящее время в Румынии продолжается расследование по задержанному организатору наркогруппировки.

"Его двум "курьерам", задержанным в Украине, следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах) ", – отметили в СБУ.

Там добавили, что суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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