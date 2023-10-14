 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

Мобілізація. Міноборони: Краще йти у військкомат самому, служити доведеться кожному з нас

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации". Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, ведомство подготовило изменения в законодательство об учете военнообязанных, чтобы люди могли без проблем проходить военно-врачебные комиссии, а также все процедуры, которые касаются мобилизации.
"Нужно унормировать вопрос учета. Мы видим множество ситуаций, когда люди пытаются любым способом избежать мобилизации. Тут вопрос этический, защита государства — ответственность каждого гражданина. Таких людей много, десятки и сотни тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации", — сказала Калмыкова.

Она отметила, что необходим обмен информацией между государственными реестрами, чтобы не приходилось постоянно ходить с документами. 

"Государство сможет видеть людей через реестры, это вопрос ценностей, нужно понимание, что страну придется защищать каждому из нас, а поэтому лучше прийти самому, найти подразделение, в котором хочешь служить, это лучший путь", — заявила чиновница.



Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 