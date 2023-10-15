XV Ташкентский кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" собрал в Узбекистане кинодеятелей из 52 стран, в том числе и звезд первой величины. Важнейшая задача слета - распахнуть двери в профессию для молодых.

Известный как "Жемчужина Шелкового пути", XV Ташкентский международный кинофестиваль - важнейший форум и важнейшая витрина киноиндустрии стран Центральной Азии. Всемирно известные режиссеры и актеры собрались в столице Узбекистана, чтобы оценить картины и шире открыть дверь в мир кино для молодых профессионалов.

Творческая плавильня

"Мероприятие объединяет кинематографистов из 52 стран мира под девизом "Мир, прогресс и просвещение, и это - инициатива нашего президента, - пояснил директор XV Ташкентского Международного фестиваля Фирдавс Абдухаликов. - Узбекистан всегда был сердцем Великого Шелкового пути. Это такой плавильный котел, где шел обмен идеями, креативом. Наш фестиваль как раз служит продолжению этих традиций".







Директор фестиваля Фирдавс Абдухаликов: Узбекистан - творческая плавильня. Euronews

Пять дней и сто шагов

В конкурсной программе фестиваля приняли участие студенты киношкол из разных стран региона и СНГ; им дали ровно 5 дней на создание короткометражного фильма в локациях Узбекистана. В итоге в номинации "Кино за 5 дней" лучшим признали фильм "100 шагов" команды из Азербайджана.

"Мы не знали ни города, ни языка, было сложно, - вспоминает Юсиф Гасымлы, оператор-постановщик. - Мы старались всей нашей командой сплоченно преодолеть эту преграду, чтобы получить награду".

О рисках и мечтах

В рамках фестиваля проведено множество мастер-классов под руководством звезд мировой величины. Хасан Назер, чей фильм "Победители" был выбран в качестве британской заявки на "Оскара", рассказал о том, как снимать непрофессионалов. "Это очень большой риск, - признался британо-иранский режиссер. - Но они могут привнести в фильм столько креатива и аутентичности, и все потому, что не играют, а делают естественные вещи".

Знаменитый дуэт из фильма "Такси" - Фредерик Дифенталь и Сами Насери - поделился опытом с молодыми. "Вы не должны никого слушать, ни родителей, ни друзей, просто следуйте своей мечте", - напутствовал аудиторию Насери. "Мне повезло, ведь я всегда могу сказать, что иду не работать, а играть", - иронизирует Фредерик Дифенталь, признаваясь в любви к своему делу.

Для Дифенталя кино - игра, а не работа. Euronews

Истории, ждущие своего часа

Кульминация фестиваля прошла в Самарканде, в этнографическом парке "Вечный город", который однажды сам, несомненно, станет декорацией к фильму.

Центральноазиатские фильмы недоступны в Европе, мы их не видим, а на фестивале у нас есть возможность познакомиться с авторами и их работами". Кшиштоф Занусси.

"Я считаю этот фестиваль одним из лучших, потому что он позволяет открыть для себя картины, которые больше негде посмотреть, - заявил режиссер Кшиштоф Занусси, возглавивший международное жюри. - Центральноазиатские фильмы недоступны в Европе, мы их не видим, а на фестивале у нас есть возможность познакомиться с авторами и их работами".

Приз за лучший фильм жюри присудило картине "Воскресенье" узбекского режиссера Шокира Холикова. Это - история про детей, которые хотят избавиться от старого, и про их пожилых родителей, которым для счастья перемены не нужны.

Шокир Холиков: "Здесь много нерассказанных историй". Euronews

Шокир Холиков убежден: "В Центральной Азии еще много невысказанных, непоказанных тем, и это - хорошая возможность для молодежи".

"Нужно действовать пока есть время. Нужно делать кино", - резюмирует лауреат.



