 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Уряд зареєстрував індустріальний парк для технічної коноплі

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Кабинет министров включил в реестр еще один индустриальный парк “Нempy UА”, который специализируется на выращивании и переработке технической конопли. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Индустриальный парк расположен на Ровенщине площадью 42,9 га. Резидентами парка являются компании, которые специализируются на производстве продукции из промышленной конопли, исследованиях и разработках новых продуктов, а также на предоставлении специальных услуг.

Отмечается, что инфраструктура и технологические возможности парка будут обеспечивать всю цепочку от семенного фонда до производства и продажи готовых продуктов.

В целом индустриальный парк “Нempy UА” позволит производить более 200 видов различных продуктов.


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 