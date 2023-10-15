Кабинет министров включил в реестр еще один индустриальный парк “Нempy UА”, который специализируется на выращивании и переработке технической конопли. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Индустриальный парк расположен на Ровенщине площадью 42,9 га. Резидентами парка являются компании, которые специализируются на производстве продукции из промышленной конопли, исследованиях и разработках новых продуктов, а также на предоставлении специальных услуг.

Отмечается, что инфраструктура и технологические возможности парка будут обеспечивать всю цепочку от семенного фонда до производства и продажи готовых продуктов.

В целом индустриальный парк “Нempy UА” позволит производить более 200 видов различных продуктов.





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