Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня на юге Газы, начиная с 06:00 утра по Гринвичу, одновременно с открытием пограничного перехода в Египет, сообщили в понедельник два источника в египетских службах безопасности. По словам источников, перемирие необходимо для того, чтобы обеспечить помощь и эвакуацию иностранцев.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение достигнуто не было.

«В настоящее время в Газе нет никакого перемирия и поставок гуманитарной помощи в обмен на вывоз иностранцев», - говорится в заявлении его канцелярии, которое оказалось в распоряжении агентства «Рейтер».

Источники «Рейтер» сообщили, что прекращение огня должно было продлиться несколько часов, однако не уточнили продолжительность перемирия. Они также сообщили, что три страны договорились, что КПП в Рафахе будет открыт до 14:00 по Гринвичу в понедельник.

Рафах, расположенный на границе между египетским Синайским полуостровом и сектором Газа, управляемым исламистской группировкой ХАМАС, является единственным переходом из сектора на территорию, не контролируемую Израилем.

Источник в службах безопасности и источник в НКО в Аль-Арише сообщили, что грузовики с гуманитарной помощью все еще ожидают разрешения на доступ в Рафах после 06:00 по Гринвичу.

Египет заявил, что в последние дни переход оставался открытым с египетской стороны, но не выполнял свою функцию из-за израильских бомбардировок на палестинской стороне.

Гуманитарная помощь, поступившая от нескольких стран и организаций, была остановлена в Аль-Арише в ожидании соглашения о доставке помощи и эвакуации иностранных граждан из сектора Газа, которое, по словам госсекретаря Блинкена, было достигнуто после его визита в Каир.

Глава пресс-службы ХАМАС Салама Маруф заявил, что они не получили подтверждения от египетской стороны о намерении открыть переход.

Посольство США в Израиле заявило, что ситуация в Рафахе будет «нестабильной и непредсказуемой, и неясно, как долго путешественникам будет разрешено пересекать этот переход».

В нем также говорится, что граждане, которые чувствуют себя в достаточной безопасности, могут двигаться к переходу.

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