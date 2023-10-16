Несмотря на победу "Права и справедливости" на парламентских выборах, три оппозиционные партии набирают достаточное количество голосов для формирования правительства

Польша поворачивает в сторону либеральных левых сил: три оппозиционные объединения набирают достаточно голосов, чтобы сместить правящую националистическую консервативную партию.

Блок "Третий путь" — один из победителей — видит себя посредником для новой главы в польской политике.

"Это день великих перемен в Польше", — заявил один из лидеров блока "Третий путь" Владислав Косиняк-Камыш.

"Третий путь" хотел, и есть много признаков того, что он станет якорем демократии Шимон Головня один из лидеров "Третий путь"

Несмотря на то, что правящая партия "Право и справедливость" заняла первое место на выборах и должна иметь приоритет при формировании правительства, оппозиционные партии уже обращаются к президенту с просьбой опустить эту формальность.

Мы обращаемся к Анджею Дуде с просьбой дать нам возможность сформировать оппозиционное правительство, но боюсь, что это будет нелегко, потому что президент, если он встанет на сторону "Права и справедливости", сильно осложнит эту задачу Рышард Петру член партии "Польша 2050", входящей в "Третий путь"

Три оппозиционные партии - "Гражданская коалиция" Дональда Туска, "Третий путь" и "Новые левые" — шли на выборы с разными программами, но с одинаковым обещанием победить "Право и справедливость".

Агата Дидушко-Зиглевска, "Новые левые":

— Да, мы сформируем коалиционное правительство. Это отличная новость, потому что это означает, что мы можем начать восстанавливать все, что было разрушено за последние 8 лет: образование, здравоохранение, жилищные проблемы, вопросы прав человека.

Лидер занявшей второе место "Гражданской коалиции", бывший премьер и глава Евросовета Дональд Туск заявил, что начало новой эры для его страны положено, и он намерен восстановить ставшие напряженными отношения с ЕС.

Мы вместе с нашими партнерами создадим в ближайшем будущем новое, хорошее, демократическое правительство. Польша победила! Дональд Туск лидер "Гражданской коалиции"

Сторонников консервативных партий не было видно на улицах Варшавы — они показали худший результат, чем ожидалось, зато либеральные активисты не скрывали своего удовлетворения.

Богумил Колмасиак, организация "Демократия действий":

— Восемь лет разрушения нашей страны, уничтожения верховенства права и вывода нас из Европейского союза подходят к концу. Я думаю, что начинаются лучшие времена. Мы возлагаем на оппозицию очень конкретные надежды.

Хотя опросы общественного мнения показывают, что оппозиция сможет сформировать будущее правительство Польши, польским гражданам придется подождать до вторника, пока не будут подсчитаны все их голоса.