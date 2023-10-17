Европарламент одобрил создание специального финансового инструмента для Украины (Ukraine Facility), предусматривающего финансирование до 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Решение было принято 512 голосами «за», еще 45 евродепутатов высказались «против» и 63 воздержались.

Еще летом Еврокомиссия сообщила, что планирует создать комплекс финансирования на 50 миллиардов евро в форме грантов и ссуд. Эти средства должны поддержать макрофинансовую стабильность, способствовать восстановлению и модернизации Украины во время евроинтеграции.

В целом финансирование разделено на три направления:

Поддержка Украины в виде грантов и ссуд . Для этого украинское правительство должно подготовить план восстановления, реконструкции и модернизации государства, а также описать реформы и инвестиции, которые Украина планирует осуществить в ходе вступления в ЕС. Акцент будет на реформе госуправления, надлежащем управлении, верховенстве права, борьбе с коррупцией и управлении финансами.

. Для этого украинское правительство должно подготовить план восстановления, реконструкции и модернизации государства, а также описать реформы и инвестиции, которые Украина планирует осуществить в ходе вступления в ЕС. Акцент будет на реформе госуправления, надлежащем управлении, верховенстве права, борьбе с коррупцией и управлении финансами. Специальная инвестиционная структура для Украины для привлечения государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Это направление дополнит все действующие инструменты поддержки Украины с возможностью расширения.

для привлечения государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Это направление дополнит все действующие инструменты поддержки Украины с возможностью расширения. Техническая помощь и другие вспомогательные мероприятия. В частности, речь идет о мобилизации опыта реформ, поддержке местных властей и гражданского общества.

Депутаты Европарламента настаивают на том, чтобы Ukraine Facility была согласована как можно быстрее вместе с общим бюджетным пересмотром, поскольку с 2024 года не будет никаких положений о помощи Украине. Пакет также должен быть интегрирован в годовой бюджет на следующий год, который будет согласован в ноябре.

В Европарламенте отметили, что депутаты сделали механизм более демократично подотчетным, «гарантируя, что это не только способствует устойчивости и процветанию, но и делает это с беспрецедентной прозрачностью».

Кроме того, одним из ключевых требований евродепутатов является то, чтобы активы россии и связанных с войной лиц были использованы для восстановления Украины.

Также Европарламент ужесточил положение о борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов и нарушениями при использовании средств ЕС в Украине. Так, компании под влиянием олигархов не должны иметь право на финансирование.

Как отмечается, эта программа является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который хотят скорректировать, поскольку он был «серьезно истощен» после «многочисленных кризисов» с 2021 года.

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