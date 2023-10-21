Украинцы, пользующиеся коллективной защитой в Норвегии, могут получить помощь на возвращение домой - 1500 евро. Об этом сообщает норвежский директор по делам иностранцев (UDI), передает "Корреспондент".

Несмотря на то, что в Норвегию в последние недели стало прибывать больше украинских беженцев, растет число тех, кто хочет вернуться в Украину.

Правительство Норвегии предлагает поддержку, чтобы человек с защитой мог вернуться в Украину и осесть дома - 17500 норвежских крон (1500 евро) на норвежский банковский счет. Предложение всегда зависит от ситуации в стране, куда человек собирается вернуться.

Заявление на добровольное возвращение и копии билетов следует подать за 16 недель. Алгоритм действий таков:

заполнить заявление о финансовой помощи для добровольного возвращения на родину на английском языке (pdf).

добавить документы: описание того, как человек будет ехать домой (транспорт, маршрут и пункт назначения) на отдельном листе; копии билетов (автобус/поезд/самолет) к конечному пункту назначения; форму самодекларации, если человек будет возвращаться своим автомобилем.

Можно выбрать одну из альтернатив:

копия сообщения о переезде (выезде из Норвегии) с подтверждением или печатью из Национального реестра населения (Folkeregisteret)/налоговой службы;

или подтверждение от NAV, муниципалитета или государственного учреждения о том, что было подано уведомление о переезде (выезд из Норвегии).

или предоставить цифровую квитанцию от Норвежской налоговой администрации (Skatteetaten) о том, что было подано уведомление о переезде (выезд из Норвегии).

Все документы следует пометить своим номером DUF. Форму заявки и всю необходимую документацию следует отправить по адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Уточнить информацию о заявке и документах можно по телефону +47 23 35 16 00 (нажать "7" - помощь в возвращении). Кроме того, можно написать письмо на почту varp@udi.no.

Если человек решит вернуться в Норвегию, средства нужно будет вернуть полностью или частично. К примеру, если пройдет менее 12 месяцев, нужно будет вернуть 15 000 норвежских крон, если 18-24 месяцев - 5000 норвежских крон.