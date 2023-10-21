Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах. Министерство юстиции также готово поддержать законопроект и готовит к нему правки ко второму чтению.

Об этом заявила депутат Инна Совсун, показав ответы министерств, передает Hromadske.

Так, в ответе министра обороны Рустема Умерова отмечается, что законопроект о регистрируемых партнерствах поддерживают в целом. Впрочем, пункт о том, что заявление военного о партнерстве могут зарегистрировать без его/ее фактического присутствия, пока боец выполняет свои обязанности, предлагают применять только во время военного положения.

В ответе Минюста законопроект оценивают как «первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом, направленный на создание правового механизма защиты прав человека и его основных свобод».

Минюст нашел в законопроекте недостатки «в части отсутствия надлежащей юридической определенности», но это не помешает депутатам голосовать за него. Если законопроект поддержат в первом чтении, Министерство юстиции готово предоставить свои предложения по поводу правок ко второму чтению.

Если же законопроект в первом чтении отклонят, Минюст будет представлять на рассмотрение правительства альтернативный законопроект.

«Теперь инициатива полностью за парламентом, который должен поддержать законопроект в первом чтении и дать возможность Минюсту внести свои правки во втором. Ведь негативные выводы этих министерств до сих пор блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте», — пишет Совсун.

Что за регистрируемые партнерства?

Законопроектом №9103 предлагают ввести регистрируемое партнерство (также называемое «гражданским») как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

После регистрации партнеры могут приобретать статус близких родственников, а именно: члена семьи первой степени родства друг относительно друга независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Авторы законопроекта объясняют, что хотят защитить права военных, которые не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола.

Тогда в Минобороны раскритиковали законопроект и ответили, что у них нет данных о тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами. Тогдашний глава министерства Алексей Резников утверждал, что законопроект содержит дискриминационные признаки регистрации брака других военнослужащих в мирное и военное время.

Он также заявил, что документ уполномочивает командиров составлять и удостоверять Акт регистрации регистрируемого партнерства, если один или оба регистрируемых партнера являются военнослужащими. Однако это противоречит Закону «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины».

Общественная организация «КиевПрайд» ответила, что политика Минобороны «нивелирует права и возможности ЛГБТИК+ военных, является неприемлемой и нарушает международные стандарты».

Священный Синод Православной церкви Украины 28 марта согласовал заявление о «категорической неприемлемости» законопроекта о внедрении в Украине института регистрируемого партнерства.

Между тем, на сайте Офиса президента появилась петиция в поддержку законопроекта. Президент Зеленский ответил, что по Конституции брак может быть между женщиной и мужчиной, а в условиях военного положения Конституцию менять нельзя. Поэтому Минюсту поручили разработать законопроект о гражданских партнерствах для людей, не состоящих в браке.