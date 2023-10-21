Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии «сапер».

Об этом сообщило Минэкономики, передает Hromadske.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что Украина сейчас является наиболее заминированной страной в мире. Подготовка соответствующих специалистов поможет с гуманитарным разминированием и восстановлением экономики. А также в социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным способом пострадали во время войны.

Обучение по профессии «сапер» в Украине будет проводиться в восьми учебных заведениях. Получить ваучер на обучение могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволенные с военной службы;

люди в возрасте от 45 лет;

люди, получившие ранения в результате войны;

люди с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Люди, которые относятся к вышеназванным категориям и имеют профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, смогут получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 грн и пройти соответствующее обучение. Подать заявку можно здесь.

Что за ваучеры?

Государственная служба занятости выдает ваучеры на обучение граждан по определенным профессиям для поддержания конкурентоспособности на рынке труда. Сейчас в перечне 124 профессии и специализации.

В Минэкономики рассказали, что с начала года ваучеры на обучение получили 15 187 человек. Самые популярные профессии и специальности, по которым были выданы ваучеры: психология, медсестринство, социальная работа, среднее образование (по предметным специальностям), дошкольное образование, повар, водитель автотранспорта, электрогазосварщик, тракторист-машинист, охранник.

Сумма ваучера не может быть больше 26 840 гривен, поэтому если стоимость обучения/переобучения больше, разница оплачивается самостоятельно. Все желающие получить ваучер должны иметь профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и не быть зарегистрированными в службе занятости как безработные.

Кроме выдачи ваучеров, служба занятости организует профессиональное обучение зарегистрированных безработных по рабочим профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда. Такое обучение осуществляется по заказу работодателя или для самозанятости, когда безработный планирует начать собственное дело.

На фото: Украинские саперы наблюдают за контролируемым взрывом бомбы на минном поле в селе Прейтотуунг в Камбодже, 19 января 2023 года