Цены на нефть продолжают расти вторую неделю на фоне возросших опасений, что конфликт между Израилем и сектором Газа может распространиться на Ближний Восток и нарушить поставки из одного из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Как сообщает Reuters, по состоянию на 06:03 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 97 центов, или 1,1%, до $93,35 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $90,37 за баррель, увеличившись на $1, или 1,1%.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:48 по Киеву составляла 93,14 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 20 октября по состоянию на 10:50 по Киеву составляла $89,22 за баррель.

Как пишет Reuter, более активный декабрьский контракт на WTI стоил $89,36 за баррель, поднявшись на 99 центов или 1,1%.

Оба контракта могут принести вторую недельную прибыль, поскольку взрыв в больнице в секторе Газа на этой неделе и ожидаемое наземное вторжение израильских войск усилили опасения по поводу распространения конфликта на Ближнем Востоке.

"Большую озабоченность по-прежнему вызывает то, что эскалация напряженности, которую мы, вероятно, увидим в связи с входом ЦАХАЛа (Сил обороны Израиля) в сектор Газа в эти выходные, означает, что риск для сырой нефти связан с ростом цен", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Цены на WTI могут вырасти до максимума, который последний раз наблюдался в конце сентября, на уровне $95,03 за баррель, если цена преодолеет сопротивление на уровне $91,50, сказал Сикамор.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собравшимся 19 октября на границе с сектором Газа, что вскоре они увидят палестинский анклав "изнутри", предполагая, что ожидаемое наземное вторжение может приближаться.

По словам Пентагона, США перехватили ракеты, выпущенные из Йемена в сторону Израиля, что усилило беспокойство по поводу расширения конфликта.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть прыгнули вверх после атаки ХАМАС на Израиль. По мнению аналитиков, последние события в Израиле не представляют непосредственной угрозы нефтяным потокам, но существует риск того, что конфликт может перерасти в более разрушительную прокси-войну, в которую втянутся США и Иран.

Любая реакция Тегерана на фоне сообщений о его причастности к нападениям может поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив, жизненно важный канал поставок нефти, который Иран ранее угрожал закрыть.

По состоянию на 18 отября 2023 года взрывы в Газе изменили цены на нефть. Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:05 по Киеву составляла 91,45 доллара за баррель.

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