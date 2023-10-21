1:22 - «Золотым правилом христианской этики» называют провозглашенный в Евангелии принцип «И ка‌к хотите, чтобы с вами поступали люди, та‌к и вы поступайте с ними» (Лк.6, 31). Эти слова звучали на воскресном богослужении в православных храмах 15-го октября. В Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в этот день Божественную литургию возглавил архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии обители.

2:46 - 19-го октября Верховной Радой Украины проголосован в первом чтении законопроект 8371, как его называют в СМИ, «О запрете УПЦ», который еще не принят и не стал законом. Согласно процедуре, должно быть еще второе чтение. Поэтому он остается законопроектом и нуждается в доработке. В свою очередь, соответствующий комментарий опубликовал Юридический отдел Украинской Православной Церкви.

4:32 - 18-го октября в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре состоялось собрание военных священников Украинской Православной Церкви. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Одесскую епархию на собрании представили протоиерей Максим Омельченко и протоиерей Андрей Шахов.

8:32 - 14-го октября на территории строящейся православной базилики в городе Арцизе состоялся благотворительный концерт с целью сбора средств для Вооруженных Сил Украины. Напомним, что в течение нескольких лет трудами протоиерея Геннадия Мартынова и благотворителей здесь строится уникальный православный архитектурный комплекс, который в будущем станет местом паломничества верующих и визитной карточкой Одесчины.

10:00 - В связи с желанием Итальянской Республики помочь в восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы после разрушительной ракетной атаки – была создана группа по разработке механизмов взаимодействия с итальянской стороной. В группу вошли представители Одесской строительной академии, городского совета и Одесской епархии. Как сообщил помощник настоятеля собора, получено разрешение на проведение более масштабных строительных работ.

12:09 - В продолжение церковного года Святая Церковь нередко совершает память христианских супругов, т.е. мужей и жен, которые, проводя жизнь вместе, в продолжение оной соревновались друг с другом в добродетели и за то вместе удостоились венцов. Так как жизнь этих святых подает полезные уроки касательно того, как созидать спасение среди положения семейного, то для нас, обычных людей, она должна быть особенно поучительна. Для примера рассмотрим жизни святых Андроника и жены его Афанасии. «Был, – начинает описатель жития их, – Андроник, муж благоговеен и добродетелями украшен, такожде и жена его Афанасия». В чем же состояли их добродетели? Имение свое они разделяли на три части: одну отдавали нищим, другую в церковь, третью иждивали на себя. Были кротки, за что весь город, в котором они жили, любил их. Соблюдали чистоту супружеского ложа. Всегда сострадали и помогали бедным. Каждое воскресенье, понедельник, среду и пятницу посещали церковь. Были тверды в несчастиях и переносили их с покорностью воле Божией. Когда Андроник услыхал о тяжкой болезни единственных сына и дочери, то сказал только: воля Господня да будет. Когда узнал о смерти их, то, падши пред иконою Спасителя, подобно Иову, говорил: «Сам аз наг изыдох из чрева матери моей, наг паки и отыду тамо. Господь даде, Господь и взят; якоже Господеви изволися, сице и сотвори. Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Наконец, решившись всецело посвятить себя на служение Богу, они, завещавши ближайшему из родных имение, просили построить на их деньги больницу и странноприимницу для иноков, освободили рабов и затем остальную жизнь свою провели уже в совершенном удалении от мира. Итак, вот, братие, условия для того, чтобы спастись и среди супружеской жизни! Это – доброе сердце, искренно и постоянно любящее Бога, усердие к соблюдению заповедей Божьих, постоянная любовь и верность в исполнении взаимных обязанностей, любовь к ближним, смиренная преданность Богу среди всех трудных и скорбных обстоятельств жизни и непоколебимое упование на Бога. Подражайте же святым Андронику и Афанасии в их супружеской жизни, и спасение ваше будет несомненным. Аминь.