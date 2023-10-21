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Эко-активистка Грета Тунберг из Швеции выразила поддержку в адрес Палестины и сектора Газа.
Источник: Instagram Греты Тунберг
Подробности: Активистка разместила на своей странице снимок с лозунгами "Поддержите Газу", "Освободите Палестину", "Этот еврей поддерживает Палестину" и "Климатическая справедливость сейчас".
Цитата: "Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", – написала активистка у себя в Instagram. В сториз Тунберг опубликовала пост организации "Палестина говорит", в котором призывается к глобальной забастовке.