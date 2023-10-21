Цитата: "Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", – написала активистка у себя в Instagram. В сториз Тунберг опубликовала пост организации "Палестина говорит", в котором призывается к глобальной забастовке.