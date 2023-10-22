с В конце октября 2023 году Украина традиционно переведет стрелки часов на зимнее время.

Предыстория: Перевод часов дважды в год осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины". При этом впервые в нашей стране перевели часы еще в апреле 1981 года в целях экономии электроэнергии. В этом году такая экономия вновь обрела актуальность.

Перевод часов 2023 – как влияет на человека

В целом влияние перевода часов на человека может быть различным и зависит от его индивидуальных особенностей, а также способности приспособиться к новому графику и установить новый режим дня.

Физиологические аспекты. Изменение времени может нарушить естественный биологический ритм организма, также известный как циркадные ритмы. Это может привести к проблемам со сном, утомляемости, раздражительности и даже когнитивным нарушениям.

Психологические аспекты. Изменение времени может вызвать стресс и дезориентацию у некоторых людей. Они могут испытывать затруднения с приспособлением к новому графику и чувствовать себя раздраженными или неудовлетворенными.

Производительность и эффективность. Некоторые люди могут испытывать затруднения с концентрацией и работоспособностью после перевода часов. Это может отразиться на их производительности и эффективности в работе или учебе.

Социальная жизнь. Изменение времени может повлиять на расписание и планы людей. Они могут испытывать трудности в организации встреч, взаимодействии с другими людьми и согласовании своего времени с окружающими.

Когда и во сколько в 2023 переводить стрелки часов

Более детально: Переход на зимнее время традиционно состоится в ночь на последнее воскресенье октября. С 28 на 29 октября в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад.

Что советуют врачи

На неделю откажитесь от кофе;

в субботу – поспите днем, а в воскресенье – активничайте с утра;

позаботьтесь об освещении;

начинайте утро с контрастного душа;

перенесите возбуждающие занятия на утро;

добавьте цитрусовых;

при удобном случае выходите на улицу.

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