Украинцы в подавляющем большинстве желают депутатам Верховной Рады жить на те же зарплаты, что и обычные украинцы.

Источник: комментарии к опросу депутата Марьяны Безуглой.

Подробности: В ночь на воскресенье, 22 октября, Безуглая задалась вопросом, желают ли украинцы смерти нардепам. Соответственно, депутат сделала опрос в Сети. За час опроса в нем поучаствовал 271 человек (опрос не был анонимным, т.е. видны ответы, кто и как проголосовал – на тот момент не проголосовал ни один нардеп), причем 78% ожидаемо ответили, что не желают смерти "никому, кроме русни". Но вот сама постановка вопроса, причем такая обобщенная, украинцев удивила. Многие из пользователей сразу же ответили, что данный вопрос "стоило бы разделить по фракциям". При этом большинство голосующих уточнили, что именно они желают народным избранникам вместо смерти:

"Такой жизни, как у большинства украинцев",

"жить, как у пенсионеры на пенсию 3000 грн", "смерти – нет, но отмены всех льгот и привилегий".

Что показательно – многие вспомнили анекдот-проклятие советских времен и процитировали крылатую фразу из фильма Гайдая

"Чтоб вы жили на одну зарплату!"





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