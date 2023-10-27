Вдали от общественности и кровавых боев Украина и РФ до сих пор разговаривают по ряду вопросов. Кое-где через посредников, а иногда между представителями обеих стран. Как пишет Фокус, об этом сообщает The Washington Post.

Несмотря на жестокую войну в издании утверждают, что Украина и РФ договорятся по основным гуманитарным вопросам:

обмен военнопленными и телами погибших;

проход кораблей через черноморские порты Украины;

возвращение украинских детей из РФ.

В некоторых случаях Москва и Киев используют посредников: Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Международный комитет Красного Креста и даже Ватикан. Журналисты заявляют, что большая часть обменов контактов происходит непосредственно отдельными представителями Киева и Москвы в Стамбуле, на украинско-российской границе или во время телефонных звонков. Об этом им рассказали украинские чиновники, которые вовлечены в дискуссии.

"Это очень, очень эмоционально сложно. Они — враги, но если говорить о переговорном процессе, то этот конфликт интересов нужно преодолеть. Мы понимаем, что что бы ни произошло, какие бы у нас сейчас ни были отношения, мы как украинцы заинтересованы в возвращении наших защитников, и если мы отвергаем все каналы связи, мы этого сделать не сможем", — заявил Дмитрий Усов, представитель ГУР, который возглавляет координационный центр по обмену пленными. Советник Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что посредники — это запасной вариант, потому что если Украина может сама решить вопрос, то так и делает. С российской стороны за обмен пленными отвечает координационный центр Минобороны РФ, в который входит ФСБ, российские политики и наемники ЧВК "Вагнер" или другие. Женевские конвенции предусматривают обмен военнопленными после окончания боевых действий. Но Усов сказал, что Украина стремится как можно быстрее вернуть своих защитников из плена. ООН зафиксировала, что украинские военные подвергаются систематическим пыткам. Этнический крымский татарин Рустем Умеров свободно владеет турецким языком, он наладил связи в Турции во время переговоров об освобождении крымско-татарских заключенных после вторжения России на полуостров в 2014 году. Поэтому Анкара является одной из площадок для переговоров. Еще одним посредником является Ватикан. Украина через Католическую Церковь лоббирует возвращение всех некомбатантов, включая поваров, медиков и других военных, которые не участвуют в боевых действиях. Согласно Женевским конвенциям, некомбатантов нельзя брать в плен. Киев через папского нунция передал РПЦ через посредничество Святого Престола список людей, которых надо вернуть, утверждает источник журналистов. Также помогает в посредничестве Катар из-за сложностей с возвращением украинских депортированных детей из России. Как правило, Москва отпускает детей только опекунам или их законным представителям, то есть родители или другие родственники должны ехать в российские населенные пункты за своими детьми. Такие поездки могут срываться из-за войны.

Между украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом и российской уполномоченной Татьяной Москалевой существует линия общения по пропавшим детям, но она, по словам Лубинца, не дала результатов. Однако Украина нашла путь, как возвращать украинских детей.