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25-10-2023, 16:00

Контакти тривають: як Україна та РФ домовляються з низки питань, – WP

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Вдали от общественности и кровавых боев Украина и РФ до сих пор разговаривают по ряду вопросов. Кое-где через посредников, а иногда между представителями обеих стран. Как пишет Фокус, об этом сообщает The Washington Post.

Несмотря на жестокую войну в издании утверждают, что Украина и РФ договорятся по основным гуманитарным вопросам:

  • обмен военнопленными и телами погибших;
  • проход кораблей через черноморские порты Украины;
  • возвращение украинских детей из РФ.

В некоторых случаях Москва и Киев используют посредников: Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Международный комитет Красного Креста и даже Ватикан. Журналисты заявляют, что большая часть обменов контактов происходит непосредственно отдельными представителями Киева и Москвы в Стамбуле, на украинско-российской границе или во время телефонных звонков. Об этом им рассказали украинские чиновники, которые вовлечены в дискуссии.

Между украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом и российской уполномоченной Татьяной Москалевой существует линия общения по пропавшим детям, но она, по словам Лубинца, не дала результатов. Однако Украина нашла путь, как возвращать украинских детей.




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