Федеральный суд Канады утвердил мировое соглашение между правительством и представителями коренных народов страны о выплате им компенсации в размере 23 млрд. канадских долларов (около $17,7 млрд). Судья устно утвердил тест этого мирового соглашения — самого дорогого в истории Канады, сообщает Укринформ.

Претендовать на выплаты могут дети представителей коренных народов и их родные, которые пострадали от расовой дискриминации из-за недофинансирования Оттавой приемных семей и других семейных услуг в резервациях.

Канадский трибунал по правам человека еще в 2019 году обязал федеральное правительство выплатить каждой жертве до 40 000 канадских долларов возмещения. Правительство сначала не соглашалось с этим решением, однако впоследствии решило выделить 23 млрд канадских долларов компенсации. Нынешнее решение суда позволяет начать процесс оформления выплат, чтобы жертвы дискриминации уже в следующем году могли получить средства.

Кроме того, федеральное правительство Канады выделило еще 20 канадских долларов на долгосрочное реформирование системы социальной защиты в резервациях коренных народов.

Претендовать на возмещение правительства могут все дети, которые с 2006 года были принудительно отправлены в учреждения социального обеспечения, расположенные на территории резерваций коренных народов Канады.

Точное их количество пока неизвестно, но по приблизительным подсчетам речь может идти примерно о 50 тыс. человек. Кроме того, по 20 000 канадских долларов могут получить опекуны, чьи дети были помещены в государственные учреждения без надобности.

В решении трибунала по правам человека официальная Оттава была обвинена в сознательном недофинансировании системы детского социального обеспечения в резервациях. По мнению судей, федеральное правительство осознавало вред, который наносят некоторые практики в отношении коренных народов, но не делало ничего в течение 16 лет, пока суд не обязал его изменить политику.

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