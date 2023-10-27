26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и усилении их финансового мониторинга.

Соответствующая информация внесена в карточке законопроекта № 9269-д на сайте Верховной Рады, передает "Экономическая правда".

Главной новацией закона является то, что вместо трех лет после ухода с должности, топ-чиновники будут иметь фактически пожизненный статус РЕР.

Кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса PEP, нормы закона предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финмониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

Так, согласно документу, через 12 месяцев после увольнения PEP с должности, банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.

Вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций сообщать об этом банк.

Закон также обязывает субъектов первичного финансового мониторинга, в случае отказа РЕР в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений, предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причин.

При этом вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять банк о его запросе о выполнении (прекращении выполнения) таких функций.

Закон устанавливает штраф для субъектов первичного финансового мониторинга в размере до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).

Напоминаем:

Принятие этого закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, после завершения которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

Верховна Рада приняла законопроект №9269-д в целом 17 октября 2023 года.