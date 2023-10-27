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В Верховной Раде 20 октября появился законопроект №10166, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых лиц. Это микропредприниматели, предоставляющие услуги индивидуально.

Депутаты предлагают выделить для такой категории граждан отдельный режим, которым предусматривается уплата налога по фиксированной ставке с оборота, отсутствие единого соцвзноса (ЕСВ), обязанности регистрировать субъект предпринимательской деятельности и подавать налоговую отчетность.

Конечно, без ложки «дегтя» тоже не обошлось: предприниматели, выбравшие такой режим налогообложения, будут обязаны работать только с применением регистраторов расчетных операций (РРО), фиксируя таким образом выручку.

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Для кого был разработан этот законопроект? Главная идея, заложенная в законопроекте №10166 – дать возможность физлицам, которые предоставляют услуги, вести деятельность в легальной плоскости с минимальными налоговыми последствиями.

Расчет на то, что таким налоговым режимом прежде всего должны воспользоваться те украинцы, которые работают в «тени», и предприниматели на общей системе, которые платят 18% налога со своих доходов и ЕСВ. Потенциально на новый режим могут перейти предприниматели 1–3 групп единого налога.

Также, по мнению авторов законопроекта, этот формат налогообложения будет удобен тем, кто имеет основную работу, но получает дополнительный доход на нерегулярной (сезонной) основе.

Какие виды деятельности разрешены? Выбрать специальный налоговый режим могут физлица, которые оказывают услуги. Всего в законопроекте приведен список из 20 видов услуг. В него входят:

услуги такси;

курьерские услуги (доставка на дом);

ремонтные работы;

дрессировка и уход за домашними животными;

медицинские услуги, которые не требуют лицензирования (медсестры, логопеды, массажисты, психотерапевты);

различные услуги на дому (ремонт одежды, обуви, бытовой техники и электроники);

услуги парикмахеров и мастеров маникюра/педикюра на дому.

В законопроекте не оговорено, кому самозанятые лица могут предоставлять услуги. Исходя из этого можно сделать вывод, что ограничений нет: клиентами могут быть как физические, так и юридические лица (компании).

Какая будет налоговая нагрузка? Самозанятое лицо будет платить 6% с оборота (дохода). Налоговый период – квартал.

Максимальный годовой доход, допустимый для данного налогового режима, составляет эквивалент 153 минимальных зарплат. На данный момент – около 1,03 млн грн. При превышении этого лимита ставка налога вырастает до 18% (к сумме превышения).

Другие обязательные платежи, такие как военный сбор или ЕСВ, для самозанятых лиц не предусмотрены. И да, предпринимателям, выбравшим спецрежим, запрещено нанимать сотрудников.

Как стать самозанятым лицом? Как таковой государственной регистрации не будет. Например, обычный предприниматель должен подать заявку государственному регистратору, чтобы, скажем так, «узакониться» и попасть на учет в Государственную налоговую службу (ГНС).

Самозанятые лица открывают специальный счет в банке, который предназначен для зачисления доходов от оказания услуг. Иными словами, открытие такого счета и будет считаться отправной точкой для старта предпринимательской деятельности.

Что с контролем доходов и их учетом? Отдельный учет для самозанятых лиц не предусмотрен. То есть им не придется раз в месяц или квартал заполнять декларацию и отправлять ее в налоговую.

Но не все так просто, как кажется. Ведь ГНС должна как-то контролировать работу таких предпринимателей, чтобы они не скрывали доходы и не минимизировали налогооблагаемую базу. Поэтому законопроект устанавливает, что самозанятое лицо обязано фиксировать оплату, полученную за работы и услуги, через регистратор расчетных операций (РРО).

Также в законопроекте фигурируют такие понятия, как «цифровая платформа» и «оператор цифровой платформе». Первое – это любое программное обеспечение, в том числе веб-сервисы и мобильные приложения, которое дает возможность предпринимателям получать оплату за свои услуги. А оператор – это юридическое лицо, которое обеспечивает доступ к цифровой платформе. Самозанятые лица, которые пользуются такими платформами, могут обойтись без РРО.

Очевидно, речь идет о банковских сервисах (онлайн-банкинг, мобильный банкинг), через которые может проводиться оплата работ и услуг. К слову, сведения об операторах цифровых платформ будут содержаться в специальном реестре. Порядок администрирования такого реестра утвердит Кабинет Министров.

Возвращаясь к вопросу о контроле и учете доходов: механизм будет следующим. ГНС сможет видеть оборот самозанятого лица через РРО и/или получать информацию о доходах от операторов цифровых платформ (банков). При этом банк, обслуживающий текущий счет предпринимателя, является налоговым агентом. Именно банк будет самостоятельно удерживать необходимую сумму налога с доходов и перечислять ее в государственный бюджет.

Насколько режим для самозанятых выгоднее, чем другие варианты налогообложения? Такой налоговый режим, безусловно, привлекает своей кажущейся простотой. Предоставляешь услуги на дому, зарабатываешь около 80 000 грн в месяц – открываешь счет в банке, устанавливаешь программный РРО на смартфон и работаешь.

Удобно, что налоговая нагрузка ограничена ставкой в 6%. Например, если доход самозанятого лица – 1 млн грн в год, налоговые платежи составят 60 000 грн.

Для сравнения: предприниматель на общем режиме с миллионным оборотом при ставке НДФЛ на уровне 18% заплатит 180 000 грн налога. Помимо этого нужно заплатить 1,5% военного сбора, это 15 000 грн. Не стоит забывать и о ЕСВ, наименьший размер которого составляет 22% минимальной зарплаты ежемесячно или 17 700 грн за весь 2023 год.

Предприниматели 1-й группы платят налог в размере 10% прожиточного минимума в месяц. За 2023 год сумма таких платежей составит 3200 грн. Но и у них есть ЕСВ, его размер все тот же – 17 700 грн за год. При этом упрощенцы 1-й группы могут предоставлять услуги только населению и в ограниченном количестве.

Для 2-й группы единый налог рассчитывается исходя из минимальной зарплаты. А если точнее, то 20% «минималки» ежемесячно. В 2023 году получается 16 100 грн. Ну и само собой 17 700 грн ЕСВ. Предоставление услуг разрешено только населению и плательщикам единого налога.

Ближе всего к режиму для самозанятых лиц предприниматели 3-й группы ЕН. Они платят 5% с оборота и могут оказывать услуги как физлицам, так и компаниям. Налоговое обязательство в таком случае составит 5000 грн в год. Но все равно неизбежно остается ЕСВ, что добавляет еще почти 18 000 грн за год.

Кому в итоге нужен этот налоговый режим? Режим для самозанятых действительно наиболее комфортный с точки зрения налогов и других обязательных платежей. Но он подходит только тем, кто предоставляет услуги (а значит, круг лиц, которые могут им воспользоваться, ограничен), не предназначен для сколь-либо крупных и даже средних объемов бизнеса, а также отпугивает обязательной фискализацией.

С этой точки зрения проще оставаться плательщиком единого налога 1-й группы. Особенно если физлицо оказывает услуги исключительно населению. Годовой оборот сравнимый – 167 минимальных зарплат или 1,12 млн грн, а обязательств использовать РРО – нет. Подходит самозанятым лицам и 2-я группа с оборотом до 834 «минималок» или 5,6 млн грн в год. Да, там уже есть требования, обязывающие применять регистраторы расчетных операций, но не для всех. Например, физлица, которые оказывают бытовые услуги в селах, могут обойтись без РРО.

Конечно, упрощенцам никуда не деться от ЕСВ. Но его можно расценивать как плату за возможность избежать фискализации. Кроме того, предприниматели до окончания военного положения и еще в течение 12 месяцев после его отмены могут не уплачивать единый соцвзнос, никакими штрафами это не грозит. Поэтому аргументов в пользу перехода на налоговый режим, предложенный в законопроекте №10166, еще меньше. Разве что его выберут те, кто только пытается войти в бизнес, но не хочет официально регистрировать СПД и морочить себе голову с подачей отчетности.

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