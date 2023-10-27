Более полутора лет военнообязанные украинские мужчины не могут уехать за пределы Украины. Нардепы предлагают выпускать всех, но за деньги – гарантированная сумма и ежемесячные взносы.

Законопроект, который должен урегулировать этот вопрос, зарегистрирован в Верховной Раде.

Какие условия пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и как наказать выехавших незаконно, узнавали наши коллеги из ТСН.ua

В законопроект предлагается внести изменения в правила пересечения границы на период военного положения. Военнообязанным мужчинам можно будет пересечь государственную границу при наличии одного из следующих документов:

решение органа государственной власти об официальной командировке за границу, в частности для перевозки гуманитарных грузов;

документы, удостоверяющие факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении;

письменное согласование на выезд за границу от Территориального центра комплектования и социальной поддержки;

документы, подтверждающие наличие открытого счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины. А также документ о передаче соответствующему банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом, равный минимуму размера налогов с минимальной заработной платы за весь период пребывания за границей во время действия военного положения и разрешение отчислять с такого счета средства на специальный счет Вооруженных сил Украины.

Относительно последнего пункта, это означает, что при выезде за границу, у мужчины должен быть открыт счет с суммой не менее 12 945 грн. Также счет ежемесячно должен быть пополнен на сумму 1 тыс. 365 грн 50 коп.

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Также, согласно законопроекту, с мужчин, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, взимать в пользу войска взносы при их возвращении домой. Если при возвращении окажется, что у них не было отсрочки от армии, то сумма такого взноса составит 25 тыс. 890 грн. Таким образом, мужчины смогут въехать на территорию Украины только при уплате взноса.

Будет ли одобрен законопроект, покажет время. Но пока его не поддержали Министерство обороны и Государственная пограничная служба.

По мнению экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, военнообязанных мужчин нужно отпускать за границу. Но с определенными условиями. Например, дать разрешение выехать за пределы Украины на 21 день, только имея при себе паспорт и отметку о военном учете.

При этом он должен подписать обязательства в военкомате, что в случае необходимости вернется в Украину в трехдневный срок. Но если военнообязанный мужчина не выполнил обязательства, он считается уклонистом и к нему после войны будут применены определенные санкции. Какие именно – власть будет решать после окончания войны.

Но Арестович не согласен с суммой, которая должна быть на счете или ежемесячно оплачиваться. Ведь заработать в Европе такие деньги не сложно. Поэтому, по его мнению, сумма должна быть такой, чтобы человек почувствовал, когда ее оплатит. Он считает, что такой законопроект может повлечь за собой массовый выезд мужчин.

Что касается мужчин, уехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, то, по мнению Арестовича, необходимо ущемлять в правах. Но это не должна быть уголовная ответственность.

Он предлагает установить термин «добровольного возвращения». К примеру, те, кто вернется из-за границы до 1 апреля 2024 года и станет на учет, получит амнистию.





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