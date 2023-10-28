В Законе об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц, вступил в силу. Отныне после получения ранения - контузии, травмы или увечья, военнослужащие имеют право находиться в медучреждениях и в отпуске по реабилитации:

общее время пребывания в Украине в лечебных учреждениях и в отпуске для лечения - не менее 1 недели, но в целом не более 4 месяцев подряд;

общее время лечения за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами - максимум 12 месяцев подряд.

Так же отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины. На дорогу к месту проведения отпуска и в обратном направлении у военных не более 2 суток в один конец - говорится в документе с новой редакцией.

Кроме того, за весь период лечения и пребывания на реабилитации военнослужащим ВСУ сохраняется денежное и материальное обеспечение.





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