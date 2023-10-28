“При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств представителями коммерческих структур, занимающихся поставкой дорогого медицинского оборудования на территорию Украины (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, представители шести частных предприятий, являющихся ключевыми поставщиками медицинского оборудования для медицинских учреждений страны, разработали схему незаконного обогащения. Они завышали стоимость оборудования, поставляемого ими за бюджетные средства. К противоправной схеме были также привлечены работники медицинских учреждений, ответственные за сопровождение процедуры закупок. Последние вместе с представителями частного бизнеса разрабатывали тендерную документацию под конкретных участников торгов. В случае участия в торгах сторонних поставщиков преступный тандем разрабатывал документацию об отклонении их предложений. В отдельных поставках медицинского оборудования обнаружены технически неисправные и бывшие в употреблении части под видом новых и комплектных”, — сказано в сообщении.