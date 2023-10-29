Все меньше времени остается до начала Женевского Гран-при часового искусства - 90 часов претендуют на 20 премий, включая престижную "Золотую стрелку"
Любители часов с нетерпением ждут. Производители затаили дыхание. Считанные минуты остаются до начала Женевского Гран-при часового искусства - одного из самых ярких событий в мире часов.
После международного турне часы-номинанты были выставлены в Женеве. Они претендуют на 20 премий, включая престижную Гран-при "Золотая стрелка".
Эти награды, присуждаемые за выдающиеся достижения в области часового искусства, являются результатом отбора, за которым следят более 850 академиков со всего мира.
Победители 23-го выпуска будут объявлены здесь, в Женеве, 9 ноября. В конкурсе участвуют 90 часов.
Что же приготовили часовые мастера?
В этом году один из самых ярких брендов - женевская Chopard. Независимая компания класса люкс, основанная в 1860 году, уже получила "Золотую стрелку" в 2017 году благодаря своим знаменитым часам L.U.C. Full strike. В этом году были номинированы четыре ее работы. Например, переиздание первых часов коллекции L.U.C., названной в честь основателя Луи-Улисса Шопара, в виде творения из переработанной стали.
Chopard славится своей ювелирной виртуозностью. Драгоценные камни и металлы сочетаются с терпением и ноу-хау в мастерской по оправе драгоценных камней. Марка, производящая собственные золотые сплавы, придерживается ответственного подхода. В часах и ювелирных изделиях используется только этичное золото.
Всего в этом году на Гран-при представлено 56 брендов.
Еще один швейцарский регион - Шаффхаузен, расположенный недалеко от границы с Германией, - и совсем другая часовая вселенная: это родина IWC, трех важных букв для любителей часов. Компания, известная своими передовыми разработками и материалами, также представляет четыре модели.
Включая двое часов с вечным календарем авиаторские Lake Tahoe с белым керамическим корпусом и элегантные Portofino, под циферблатом которых скрывается жемчужина часовой техники.
IWC также представляет две долгожданные версии своей культовой модели - Ingenieur, придуманной легендой часового дизайна Джеральдом Джентой почти 50 лет назад.
В преддверии главной церемонии, которая состоится 9 ноября, на территории выставки проводятся мероприятия культурной программы, призванные передать страсть к часовому искусству всем, в том числе - самым маленьким.