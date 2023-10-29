Ушел из жизни американский актер Меттью Перри, который прославился в роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кинозвезде было 54 года.

Источник: TMZ.

Подробности: Меттью Перри обнаружили мертвым в джакузи дома в районе Лос-Анджелеса. Причиной смерти могло стать утопление в результате остановки сердца. Следов насильственной смерти нет. Наркотиков на месте не обнаружено.

Еще подробности: Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году у него была операция из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотиков.