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Сьогодні, 12:00

Помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі: що стало причиною смерті

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Ушел из жизни американский актер Меттью Перри, который прославился в роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кинозвезде было 54 года.

Источник: TMZ.

Подробности: Меттью Перри обнаружили мертвым в джакузи дома в районе Лос-Анджелеса.  Причиной смерти могло стать утопление в результате остановки сердца. Следов насильственной смерти нет. Наркотиков на месте не обнаружено.

Еще подробности: Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году у него была операция из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотиков.




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