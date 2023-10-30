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Сьогодні, 10:00

Ілон Маск збирається трансформувати соцмережу Х на сайт знайомств і навіть цифровий банк

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Бизнесмен Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на прошедшее собрание компании Х.

Маск ожидает, что компания скоро запустит эти функции, и полагает, что пользователи будут удивлены их мощью. Генеральный директор X Линда Яккарино также видит в этом значительную возможность и планирует реализовать ее к концу следующего года.


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