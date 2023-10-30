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Сьогодні, 12:00

Що б не будували – виходить ГУЛАГ. На українських шахтах почали працювати ув'язнені

Категорія: Новини / Події

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К работе на угледобывающих предприятиях начали привлекать заключенных. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

“Энергетическая безопасность — в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами”, — отметил Малюська.

По словам министра, это позволит восполнить дефицит рабочей силы, а сами заключенные получают навыки, которые позволят трудоустроиться в будущем.

“Также заключенные получают приличную зарплату, которая позволяет выплачивать возмещение причиненного преступлением вреда, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд”, — подчеркнул Малюська.

Министр добавил, что за смену 10 работников добывают 25 тонн угля, который является основой энергобезопасности.


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