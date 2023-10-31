Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную серебряную монету "Украинский язык" ко Дню украинской письменности. Ее номинал — 10 гривен, а тираж — 5000 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет Рубрика.

Монета посвящена Дню украинской письменности. Она продолжает серию "Духовные сокровища Украины".

Дизайн создали художники:

Владимир Таран,

Александр Харук,

Сергей Харук.

"Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня на украинском языке говорит дух свободы, который поражает весь мир ", – сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины.

На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающая гнездо как символ дома и оберег семьи.

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Г, Ї, Є, І, отличающих украинский язык фонетически и графически среди других культур, пользующихся кириллицей.

Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАШ ЯЗЫК образуют выражение "наш язык" Украины".

Элементы композиции реверса подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Купить серебряную памятную монету "Украинский язык" можно с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

С ноября — у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк,

Радобанк,

Таскомбанк,

ПриватБанк.

Всего через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи.

Памятная монета "Украинский язык" номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм.

Группа монеты – гладкая с углубленными надписями. Элемент отделки монеты – локальный позолота (содержание золота в чистоте не менее 0,0002 г).

Также в ноябре планируется введение в обращение памятной монеты "Украинский язык" номиналом 5 гривен с нейзильбера.

Ожидаемый тираж – до 75 000 штук.