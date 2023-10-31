Англичанин был ошеломлен во время посещения всемирно известного озера Лох-Несс, когда, любуясь пейзажем, увидел в воде "огромный горб Лохнесского чудовища" размером с двухэтажный автобус. Как передает Фокус, об этом сообщает Mirror.

Саша Лейк из Бокса, графство Уилтшир, что в Англии сказал, что замер на месте и испугался, когда на пять секунд увидел спину монстра, прежде чем он снова исчез в темных глубинах.

По словам иностранного издания, это уже восьмое наблюдение легендарного зверя в 2023 году в озере вблизи Инвернесса, Шотландия. Именно оттуда возвращался Саша, когда увидим монстра.

"Я выезжал из Драмнадрочита на автобусе, любуясь видом, пока автобус проезжал мимо озера. Начался дождь и накрылся легкий туман. Мой обзор и зрение были частично ограничены из-за деревьев вдоль озера. Но что-то привлекло мое внимание примерно на пять секунд и заставило меня испугаться", — рассказывает англиель.

По словам мужчины, монстр находился примерно от 75 до 100 ярдов от него.

"Я был смущен и не верил себе. Я подпрыгнул, чтобы лучше рассмотрел, деревья полностью закрыли мне обзор примерно на пять-восемь секунд. Среди деревьев была поляна, и когда я оглянулся туда, где я увидел черную массу или холм, там уже ничего не было", -- заявляет Лейк.

Мужчина не смог сфотографировать, но быстро нарисовал то, что увидел, пока память была свежей.

Рисунок Саши Лейка, на котором изображено Лохнесское чудовище, которое он увидел из автобуса

Случаи встречи человека с "Лохнесским чудовищем"

Саша Лейк увидел Несси (лохнесское чудовище) 7 октября в 12:20, но об этом только что сообщили в Официальном реестре наблюдений за чудовищами Лох-Несс. Его составил эксперт Гэри Кэмпбелл, который занимается этим с 1996 года.

Предварительное наблюдение было сделано медсестрой Фионой Вейд 31 августа. 60-летняя женщина сказала, что видела три горба в воде.

Второй специалист Nessie Аластер Грей сказал, что видел Лохнесское чудовище 26 августа, а папа четверых детей Стив Валентайн рассказал, что заметил "черную фигуру" с "горбом" 17 августа.

15 июня Этьен Камел и его жена Элиан из Лиона, Франция, посещали озеро Лох-Несс и утверждали, что заметили темную фигуру длиной 65 футов, которая двигалась прямо под поверхностью воды в течение нескольких минут.

Напомним, еще в январе этого года Daily Mail сообщал, что первые свидетельства о чудовище шотландского озера Лох-Несс появились задолго до 1933 года, однако всемирная "слава" дошла до Несси именно 2 мая 1933 года, когда о нем упомянули в отчете владельцы отеля в Драмнадрочите.