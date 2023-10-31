Среди погибших в секторе Газа с начала нанесения ЦАХАЛ авиаударов по анклаву почти 70% - это дети и женщины. Об этом рассказал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

По его словам, почти 70% погибших - это дети и женщины. Он сослался на данные организации Save the Children, которая 29 октября сообщила, что всего в течение трех недель в Газе было убито почти 3200 детей. Это превышает количество детей, которых ежегодно убивают в зонах мировых конфликтов с 2019 года.

"Это не может быть "сопутствующим ущербом", - заметил комиссар. Также добавил, что «нынешняя осада Газы - это коллективное наказание».

Лаззарини также подчеркнул, что бомбардировки анклава привели к "беспрецедентным разрушениям", а эвакуация жителей севера на юг не предотвратила гибель многих из них, поскольку и эта часть сектора Газа подвергается обстрелам.

Кроме того, по его словам, после двух недель полной блокады в Газе заканчиваются медикаменты, продукты, вода и топливо, а улицы начинают переполняться сточными водами.

"Сегодня жители Газы чувствуют, что с ними обращаются не так, как с другими гражданскими лицами", - сказал он, добавив: "большинство из них чувствуют себя в ловушке войны, к которой они не имеют никакого отношения. Они чувствуют, что мир приравнивает их всех к ХАМАС".

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ясно дал понять в понедельник, что Израиль не согласится на прекращение огня, на фоне того, как наземные операции страны в Секторе Газа активизируются.