Вторжение России в Украину в феврале 2022 года спровоцировало глобальный кризис, а неспособность таких организаций как ООН и ОБСЕ сохранить устоявшийся порядок означает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность лишь военной силой, считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Украина не только остановила российское наступление, но и уже освободила значительную часть своей территории. Однако война теперь переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную войну на истощение, что играет лишь на руку России, позволяя ей восстановить свой военный потенциал и вновь угрожать самому существованию Украины. О том, как выйти из сложившейся ситуации, генерал пишет в статье (доступ платный), опубликованной в журнале Economist.

Господство в небе

По словам Валерия Залужного, потребность в обычных вооружениях, таких как ракеты и снаряды, по-прежнему сохраняется, но чтобы закончить такого рода войну, украинским вооруженным силам необходимы ключевые военные возможности и технологии, и в первую очередь авиация.

Для любой крупной наземной операции необходимо господство в небе, напоминает он, а у Украины на начало войны было всего 120 боевых самолетов, из которых лишь треть — исправных.

Несмотря на то, что украинские силы уничтожили много российской авиации и средств ПВО, Россия продолжает сохранять существенное превосходство в авиации, что затрудняет украинское наступление, а ее средства ПВО по-прежнему угрожают украинским самолетам. При этом большую часть работы по разведке и нанесению ударов теперь берут на себя российские беспилотники.

Ответом, считает Залужный, тоже должны стать беспилотники. Украина должна использовать отвлекающие и атакующие дроны, чтобы перегрузить российскую систему ПВО и одновременно помешать российским беспилотникам вести разведку и наносить удары.

Радиоэлектронная борьба

И это, как отмечает Залужный, напоминает о втором приоритете для Украины — средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), потому что они остаются залогом победы в войне беспилотников.

За последнее десятилетие Россия модернизировала свои средства РЭБ, и хотя Украина многое сделала для развития собственных технологий РЭБ и электронной защиты своих дронов, ей по-прежнему необходим доступ к современным западным технологиям и создание линий по производству оборудования для электронной борьбы как в самой Украине, так и за ее пределами.

Контрбатарейная борьба

В качестве третьего приоритета Залужный называет контрбатарейную борьбу, то есть борьбу с вражеской артиллерией. Он напоминает, что выполнение боевых задач порой на 80% зависит от успешной работы артиллерии и ракет и что поначалу, когда Украина только стала получать западные ракетные и артиллерийские установки, она весьма успешно выявляла и подавляла российскую артиллерию.

Однако по мере улучшения российских средств РЭБ, эффективность ракет и снарядов со спутниковым наведением заметно снизилась, в то время как Россия стала активнее применять разведывательные дроны и производить больше снарядов, наводящихся на цель корректировщиками на местах.

Несмотря на пренебрежительное отношение некоторых аналитиков, мы не может преуменьшать эффективность российского вооружения и разведки, напоминает Залужный.

И если до сих пор с Россией можно было сражаться на равных благодаря не количеству, а качеству оружия, то в будущем ситуация может измениться. Поэтому, пишет генерал, нам нужно улучшать точность наших боеприпасов, использовать дроны-камикадзе, и нам нужны поставки западных средств разведки, помогающих лучше выявлять вражескую артиллерию.

Преодоление минных заграждений

Четвертый приоритет — это средства преодоления минных заграждений. В начале войны у Украины было весьма устаревшее и немногочисленное оборудование для разминирования, но даже после того, как Запад стал поставлять ей танки с минными тралами и иное современное оборудование, его оказалось недостаточно для расчистки российских минных полей, которые иногда тянутся на 20 километров. А когда разминирование завершено, российские войска могут быстро вновь заминировать эти территории с воздуха.

Здесь, по мнению генерала, на помощь могли бы прийти современные технологии вроде радаров, обнаруживающих мины с помощью невидимых глазу световых импульсов, водометы и кассетные боеприпасы для подрыва мин и новые типы экскаваторов с плазменными резаками.

Людские резервы

Пятым и последним приоритетом, по версии Залужного, остается создание людских резервов. Он считает, что Россия не смогла в полной мере воспользоваться преимуществом в живой силе, поскольку Владимир Путин не рискнул проводить всеобщую мобилизацию из опасений спровоцировать политический кризис. К тому же Россия не обладает возможностью обучить и экипировать такое количество мобилизованных.

Но и у Украины, по словам генерала, возможности по подготовке пополнения на своей территории весьма ограничены по ряду причин, начиная с того, что Украина не может позволить себе отзывать инструкторов с фронта и заканчивая опасностью того, что по учебными центрам Россия может наносить удары. Имеются и бреши в законодательстве, позволяющие гражданам уклоняться от исполнения своего воинского долга, но, как говорит Залужный, над этим ведется работа.

Россию нельзя недооценивать, предупреждает генерал. Хотя она понесла тяжелые потери и истратила огромное количество боеприпасов, у нее еще долго будет сохраняться превосходство в вооружениях, технике, ракетах и боеприпасах. Ее оборонная промышленность, несмотря на беспрецедентные санкции, наращивает производство, партнеры в НАТО делают то же самое, но им на это требуется время, как минимум год, а то и два.

А между тем, позиционная война — это война затяжная, и она несет в себе огромные риски для украинской армии и всего государства, пишет Залужный. Поэтому чтобы выбраться из этой ловушки, Украине необходимы преимущество в воздухе, улучшенные средства РЭБ и контрбатарейные возможности, новые технологии разминирования и возможность мобилизовать и готовить больше людей.