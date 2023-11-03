В Национальном банке Украины предполагают, что по итогам этого года инфляция замедлится до 5,8%, экономика продолжит рост в текущем - почти на 5% - и в следующем годах. Уровень безработицы снизится, но ситуация на рынке труда еще долгое время будет сложной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь.

«По итогам 2023 года инфляция замедлится до 5,8% и будет оставаться умеренной на прогнозном горизонте, несмотря на определенное ускорение в следующем году. Экономика в этом году вырастет почти на 5%, а в следующем – еще на 3,6%. Этот прогноз основывается на предположении о сохранении высоких рисков безопасности как минимум до конца 2024 года», - говорится в документе.

По другим вопросам, среди которых прогноз по бюджету, ценам, монетарная политика НБУ, а также ситуации на рынке труда, в НБУ отметили следующее: